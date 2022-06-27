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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707318/واحدة-من-أفضل-خبراء-السياسة-العامة-من-هي-مايا-مرسي-التي-تم-اختيارها-بمجلس-أمناء-الحوار-الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطني، مساء أمس الأحد، التشكيل الكامل لمجلس أمنائه، والذي تعقد أولى جلساته في الأسبوع الأول من يوليو، ويضم عددًا من الشخصيات العامة التي تمثل كافة التوجهات بالمجتمع، لتعبر عن مختلف الرؤى ووجهات النظر بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل لمخرجات إيجابية تخدم صالح المواطن المصري.

مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وكان من ضمن الأسماء التي برزت في تشكيل المجلس، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي تعد أصغر سيدة سنًا تتولى هذا المنصب والثالثة منذ تاريخ تأسيسه في عام 2000. حصلت على شهادة البكالريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية عام 1995، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل عام 1997، بالإضافة لماجستير في الإدارة العامة من سياتل في عام 1998، كما حصلت على دكتوراه في السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة. أبرز المناصب التي تولتها الدكتورة مايا مرسي - عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016. -رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013. - المنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والإتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010. - بدأت حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة حازت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على العديد من الجوائز أثناء مسيرتها، حيث وصفت بأنها «واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة حول النوع الاجتماعي في مصر» وربما حتى في كل العالم العربي، ومن أبرز الجوائز التي حصدتها: - أول سيدة تحصل على جائزة «امرأة العقد في التمكين والحياة العامة» في أبريل 2018. - اختيرت كواحدة من ضمن 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر عام 2016. - جائزة العمل الريادي للمرأة من الإمارات في 2019. - تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي في عام 2022. أهم إنجازاتها في مجال تمكين المرأة - كانت أول من أطلقت الحملة الوطنية لتمكين المرأة تحت عنوان «التاء المربوطة: سر قوتك»، للاستفادة من وسائل الإعلام في إعادة تعريف دور المرأة الفعال في رفعة المجتمع. - أنشأت 25 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات. - إطلاق أول حملة لطرق الأبواب والتي وصلت لما يقرب من 35 مليون سيدة. - قيادة ملف تعديل قانون ختان الإناث، وقانون الميراث، وتعديل قانون الاختطاف، وقانون الجرائم الإلكترونية. - إنشاء 4 وحدات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية بجامعات القاهرة، عين شمس و المنصورة. - حصول 50000 امرأة مصرية على بوليصة التأمين على الحياة بالمجان ( شهادة آمان ).

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