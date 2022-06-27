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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707325/بنك-الاسكندرية-يوفر-شهادة- اليكس-برايم-42-بعائد-كبير-حوش-فلوسك

أعلن بنك الاسكندرية عن توفير شهادة اليكس برايم 24 بعائد كبير متغير لدعم عملاء بنك الاسكندرية من مختلف المحافظات خاصة أن شهادات بنك الاسكندرية الادخارية مناسبة لكافة فئات المجتمع ويبدأ شرائها من 1000 لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة اليكس برايم من بنك الاسكندرية.

شهادة اليكس برايم 42 من بنك الاسكندرية تتميز شهادة اليكس برايم 42 من بنك الاسكندرية بالحصول على الآتي: - تشمل خطة استثمار طويلة الأجل ذات عائد شهري. - تتميز بعائد متغير 13,5%. - تكون مدة الشهادة 3 سنوات و نصف (42 شهر). - تتميز بعائد متغير تنافسي يضاف شهريًا. - إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بنسبة تصل الي 95% من قيمة استثمارك. - حصول العميل على عائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري. - الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه. شهادات بنك الإسكندرية يمكن شراء شهادات بنك الاسكندرية الادخارية والاستثمارية بأكثر من طريقة على النحو الآتي: - فروع بنك الاسكندرية المنتشرة على مستوى الجمهورية. - خدمة الانترنت البنكية في حالة كنت عميل بنك الاسكندرية وبحسابك رصيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الاسكندرية يوفر شهادة اليكس برايم 42 بعائد كبير.. "حوش فلوسك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.