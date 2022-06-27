وزير التنمية المحلية يصل إلى بولندا للمشاركة في فعاليات المنتدي الحضري العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:22 مساءً - *اللواء محمود شعراوي : عرض جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة عبر تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج تنمية الصعيد " *

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم الاثنين في فعاليات افتتاح المنتدى الحضري العالمي " WUF11" في دورته الحادية عشرة والتي تعقد في مدينة ( كاتوفيتشي ) بدولة بولندا، وتستمر لمدة ٣ أيام وتعقد تحت عنوان " تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل ".

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية المشاركة المصرية في فعاليات المنتدي الحضري في دورته الحالية ببولندا خاصة في إطار فوز ملف مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى خلال عام 2024 ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ان استضافة مصر للدورة القادمة تعد المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى بدولة أفريقية منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقال وزير التنمية المحلية أن المنتدي الحضري العالمي يمثل حدثًا هاماً حيث يتم خلاله استعراض الفرص والتطورات والتحديات الحضرية التي تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الأفريقية.

وأعرب اللواء محمود شعراوي عن تطلعه

لمشاركة مصرية فاعلة في جلسات وفاعليات المنتدي الحضري العالمي ، والتي ستتضمن تنظيم وحضور عدة جلسات بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات والوزارات المصرية، وأهمها جلسة "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني في المناطق المتأخرة في السياق المصري: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كنموذج"، والتي سيتم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال برامجها التنموية القومية وعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و"حياة كريمة" كنماذج لأفضل الممارسات التنموية علي الساحة الدولية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المقرر أن تتسلم مصر خلال فعاليات المنتدي علم الدورة القادمة من رئيس الوزراء البولندي، مشيراً الي انه سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والموسعة مع عدد من الوزراء بالحكومة البولندية وكبار الشخصيات الدولية والعربية المشاركة في المنتدي وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلي رأسها البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية .