زراعة شمال سيناء: طرح أضاحى العيد بأسعار مناسبة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، المهندس عاطف مطر، إن المديرية ستطرح أضاحى العيد بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع المربين، وذلك بناء على توجيهات المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - أن "سعر الضأن أوزان أقل من 55 كيلوجراما بمبلغ 95 جنيها للكيلو، والأوزان أكثر من 55 كيلوجراما بسعر 90 جنيها للكيلو، وأسعار العجول البقرى 71 جنيها للكيلو جرام قائم". وأشار إلى "أن الحجز بإدارة الإنتاج الحيوانى فى مديرية الزراعة بالعريش".

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