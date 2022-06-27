«جودة التعليم» تبدأ زيارتها لأول جامعة حكومية مصرية تتقدم للاعتماد

جدة - نرمين السيد - بدأت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، اليوم الاثنين، بأول زيارة ميدانية لها لجامعة المنصورة، كأول جامعة مصرية حكومية تتقدم للاعتماد منذ تأسيس الهيئة.





وبحسب بيان صحفى، تقوم اللجنة خلال زيارتها التى تستمر ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو 2022)، بالوقوف على مدى استيفاء الجامعة لكل شروط التقدم للاعتماد كمؤسسة جامعية حكومية. وتأتى الزيارة الميدانية عقب الزيارة الافتراضية التى تمت بين فريق المراجعة الخارجية وجامعة المنصورة، خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، للاطلاع على كل الملفات المؤهلة للاعتماد، وتفقد المنشآت والمراكز والبنية التكنولوجية للجامعة. وحول زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتى تكتسب خصوصيتها من كون جامعة المنصورة هى أول جامعة حكومية مصرية تتقدم للاعتماد المؤسسى، قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، إن جامعة المنصورة تحرص على الاعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يعد تمهيدا لتبوئها مكانة متقدمة إقليميا ودوليا. واختتمت رئيس هيئة الجودة تصريحاتها، بأنها تأمل أن يكون تقدم جامعة المنصورة للاعتماد المؤسسى، بداية حقيقية لتقدم أكثر من جامعة مصرية للاعتماد سواء حكومية أو خاصة؛ لأن اعتماد الجامعات يعكس تطور مؤسسات التعليم العالى فى مصر وينقلها لساحات المنافسة الإقليمية والدولية، بما يساهم فى الارتقاء بجودة الفاعلية التعليمية والبحثية بمصر. جدير بالذكر أن تقدم جامعة المنصورة للاعتماد المؤسسى يواكب احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى لإنشائها.

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