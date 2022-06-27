مصر للطيران: 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة لنقل الحجاج

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام أقلعت أول هذه الرحلات فى تمام الساعه 2:05 فجرا من مطار القاهرة وذلك بواقع 3 رحلات جوية إلى جدة و8 رحلات إلى المدينة المنورة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو ورحلتين جويتين من مطار الأقصر إلى جدة.





وأوضحت مصر للطيران أن هذه الرحلات سيتم خلالها نقل إجمالى 2560 حاجا من حجاج قرعة "القاهرة والإسكندرية وبنى سويف وكفر الشيخ والسويس والبحيرة وتضامن قنا وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر وأسيوط وسوهاج والأقصر" وبعثة الداخلية وعمل. ونوهت الشركة الوطنية مصر للطيران، بأنه حرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام فى رحلات السفر والعودة من ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام 1443هـ ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر. كما أكدت مصر للطيران ضروة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية والإلتزام بإتباع الاجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة فى هذا الشأن وإرتداء الكمامة فى المطارات وأثناء الرحلة. وتؤكد الشركة على ضيوف الرحمن فى مرحلة العودة من المملكة السعودية ضرورة الإلتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

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