وزاره الشباب تنظم يوما مفتوحا للتوظيف فى الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لمشروعات الشباب) اليوم المفتوح للتوظيف بمركز شباب مدينة المحلة بمحافظة الغربية من خلال مبادرة توظيف مصر.





يأتى هذا الملتقى ضمن سلسلة من الايام المفتوحة التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات، للمساعدة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل تناسب الشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون.

وانطلقت الفعاليات من الساعة الـ10 صباحا باستقبال الشباب الباحث عن عمل وتسجيل بياناته، وعقب ذلك قام الشباب بتفقد الشركات المتواجدة بالملتقى، وتعرفوا على فرص العمل المتاحة والتقديم عليها من خلال ممثلى شركات القطاع الخاص.

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