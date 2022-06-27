سعفان: نعمل على إيجاد حلول جديدة للقضاء على عمالة الأطفال

جدة - نرمين السيد -

وأشار سعفان إلى أن القرار يتضمن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، فى إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا"، والتى تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتى القوى العاملة والتضامن والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018 - 2025).

وقال سعفان إن الوزارة أنشأت وحدة الطفل برئاستى وعضوية كل الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتى تهدف الى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كل الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، فضلا عن استكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدى للظاهرة.

وأضاف الوزير أن احتفالنا اليوم، يأتى هذا العام تحت شعار "الحماية الاجتماعية الشاملة للقضاء على عمل الأطفال" من خلال الدعوة إلى زيادة الاستثمار فى أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من الحاجة الى العمل، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز على مستوى العالم للحد من عمل الأطفال على مدى العقدين الماضيين، إلا أنه تباطأ خلال الفترة 2016- 2020 وبشكل خاص فى ظل تداعيات (كوفيد 19)، فضلا عن الأزمة السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم جمع من النزاعات العسكرية الأخيرة، حيث لا يزال هناك - طبقا للتقديرات العالمية ما يقارب 160 مليون طفل منخرطين فى عمل الأطفال.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تنبهت الى أهمية تضافر الجهود الوطنية للتصدى إلى ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والصحية على المجتمع والأجيال المقبلة، لذا أطلقت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى الأول من يوليو 2018 وذلك بالتعاون مع كل الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وتهدف الخطة الى الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وتابع: "وقد عكفت الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة على تنفيذ أهداف هذه الخطة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 وانطلاقا من الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

ونوه الوزير بأنه يجرى التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لبناء النظام الوطنى لرصد عمل الأطفال على المستوى القومى من خلال تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف الشريكة، التى تعمل على ضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، وأيضا إنفاذ كل التشريعات الوطنية التى تضمن الحماية القانونية للأطفال العاملين. وقال إنه تم الانتهاء من مسودة المسح القومى لعمل الأطفال، وذلك تنفيذا للقضية الأولى من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفريق عمل منظمة العمل الدولية والذى سيوفر لنا قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالى لقضية عمل الأطفال فى مصر خاصة وأن أخر مسح قام به الجهاز كان فى عام 2010 وتم إصدار نتائجه فى عام 2012.

كما دعا الوزير التنظيم النقابى المصرى فى المشاركة فى مشروع القضاء على عمل الأطفال بمصر فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، باعتبارهم شركاء فى تحقيق ذلك، خصوصا فى حضور نقابة العاملين بالزراعة وهو من أكبر القطاعات التى تعمل بها نسبة كبيرة من الأطفال داخل الجمهورية، وأن يكون لدينا جميعا خطة للعمل معا لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية والوصول للحماية الكاملة للأطفال فى كل قطاعات العمل داخل الدولة المصرية.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك أوشلان، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، والحضور فى هذا الحفل الكريم بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال والذى يأتى كل عام فى 12 يونيو، كما امتد الشكر لفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم مروة صلاح مدير المشروع على الدعم الذى يقدموه لتنفيذ الخطة الوطنية، مؤكدا أهمية التعاون مع كافة الجهات التى ترغب فى مد يد العون لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة بما يحقق النمو والرخاء لبلادنا الحبيبة مصر.

وأبدى إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، سعادته بالمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام والذى يأتى فى 12 يونيو من كل عام، ويركز هذا العام على الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال.

وأضاف أنه فى هذا اليوم تدعو منظمة العمل الدولية بالتعاون مع هيئاتها وشركائها، إلى زيادة الاستثمار فى الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وأنظمة الحماية الاجتماعية وخطط حماية الأطفال، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عمل الأطفال لعام 2022 بعد فترة وجيزة من المؤتمر العالمى الخامس حول "القضاء على عمل الأطفال" فى ديربان، جنوب إفريقيا، والذى عقد فى مايو 2022 بمشاركة أكثر من 3000 مشارك حول العالم.

وفى نفس السياق، قال الدكتور طارق توفيق إن المجلس معنى باقتراح السياسات التى تهدف الى حماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال.

واستعرض عددا من الجهود المبذولة من جانب المجلس مثل منظومة حماية الطفل وخطة نجدة الطفل 1600، والموقع الالكترونى للمجلس فضلا عن انشاء تطبيق هدفه نجدة الطفل والحفاظ على حقوقه وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات.

وأضاف أنه بالفعل تم عمل مسوح كثيرة لعمالة الأطفال فى مصر وتم إصدار استراتيجية للقضاء على عمل الطفل فى عام 2006، وان المجلس يقوم بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.