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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707317/جهود-مجلس-الشيوخ-فى-الدبلوماسية-البرلمانية-خلال-دور-الانعقاد-الثانى-أنفوجراف

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض أهم جهود الدبلوماسية البرلمانية التقى حيث التقى رئيس المجلس بعدد من رؤساء الجمهورية والمجالس التشريعية و السفراء والوفود للعديد من الدول الصديقة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية معها في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.

دوت الخليج وقد استقبل رئيس المجلس رئيسي دولتي رومانيا وطاجيكستان وكذلك رئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات البحرين وزيمبابوي وكوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ البحريني و الكازخستاني. جهود مجلس الشيوخ فى الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الثانى «أنفوجراف» كما التقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بسفراء المملكه العربيه السعودية وبلجيكا و النرويج والهند واليابان بالقاهرة. وشهدت الجلسة العامة إلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ كلمة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، قائلا: ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعى الأول، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا في ظل هذه المرحلة الدقيقة التى يعيشها الوطن، وما يموج به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية ، تفرض علينا تحديات جسيمة ، وما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبيرعن آماله وطموحاته، وقد أثبت الواقع أنكم كنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.

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