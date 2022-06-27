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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707316/الشيوخ--يوافق-على-مقترح-وليد-التمامي-بإنشاء-كوبرى-مشاة-فى-مدينة-كفر-سعد-بتقاطع-طريق-دمياط-المنصورة-الغربي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقريرلجنة الاسكان والادراة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، لعمل كوبرى المشاة فى مدينة كفر سعد على محطة القطار عن تقاطع طريق دمياط المنصورة الغربي مع مدخل طريق كفر سليمان.

دوت الخليج

الشيوخ يوصي الحكومة بإنشاء كوبرى مشاة فى مدينة كفر سعد بتقاطع طريق دمياط المنصورة الغربي

وأوضح النائب وليد التمامي فى الاقتراح برغبة المقدم منه، أن المقترح يستهدف إنشـاء كـوبـرى مشـاه في مدينـة كـفـر سـعد أعلى محطة القطـار عـنـد تقاطع طريق دمياط المنصوره الغربـي مـع مـدخـل طـريـق كـفـر سليمان وذلـك لـعـدة أسباب منها: • طريـق دمياط – المنصـوره الغربـي يـربـط بـيـن محـافـظـة دمياط ومحافظـة الدقهلية، لافتا إلى أن هذا الطريق يتم تطويره وتوسعته وإنارته وقد أوشك على الإنتهاء. الـطـريـق بـعـد تـطـويـره ونتيجـه لتوسعته وإزدواجيتـه أصـبـح يمثـل خـطـوره علـى حياة المواطنين.

وأضاف أن إنشـاء كـوبـرى مشـاه أعلى الطريق ومزلقـان سـكـة حـديـد هـو الـحـل الأمثـل لـتـفـادي كثرة الحـوادث التي تقـع عـنـد محـاولـة عـبـوره للوصـول إلـى مـدخل مدينـة كـفـرسليمان، كما أن إنشاء الكوبرى يحتاج لمخصصات ماليه.

رأى اللجنة وتوصياتها

وافقت اللجنة على المقترح المقـدم مـن النائب وليـد التمـامـي عـن " عـمـل كوبرى المشـاة في مدينـة كـفـر سـعد أعلى محـطـة الـقـطـار عـنـد تـقـاطع طريـق دمياط المنصورة الغربي مع مدخل طريق كفر سليمان ".

وأوصت اللجنة بـضـرورة إنشـاء كـوبـرى المشـاه مـن مـدخل مدينـة كـفـر سـعـد وحتى مدخل قـريـة كفر سليمان والـقـرى المجـاوره بـطـول ١١٠م لأن إنشـائه أصـبـح ضـرورة ملحـة علـى أن ينفـذ عـلـى مـرحلتين (المرحلـه الأولى) بطـول ٢٦ م مـن أعـلـى الـطـريـق السريع (المرحلـة الثانيـه مـن نهاية الطريق السريع وحتي مدخل طريـق قـريـة كفر سليمان.

كما أوصت بتنفيذ الـكـوبـرى بواسـطة الهيئـة العامـة للـطـرق وتحـت إشـرافـها علـى أن تكـون التكلفه الماليه مناصفة بين الهيئة العامة للطرق ومحافظة دمياط. - رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بما تراه مناسبا نحـو هـذا الشأن.