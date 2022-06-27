انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى «أنفوجراف» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707314/أبرز-التشريعات-التى-أصدرها-مجلس-الشيوخ-خلال-دور-الانعقاد-الثانى-أنفوجراف

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض أهم إنجازات المجلس الشتريعية والتى تضمنت قوانين التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

دوت الخليج

وألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ كلمة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، قائلا: ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعى الأول، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا في ظل هذه المرحلة الدقيقة التى يعيشها الوطن، وما يموج به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية ، تفرض علينا تحديات جسيمة ، وما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبيرعن آماله وطموحاته، وقد أثبت الواقع أنكم كنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.

وأكد في كلمته، أن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطنى، بشكل صادق ودءوب.. ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى «أنفوجراف»

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ، حرص على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مستلهمين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نتحرك بوعي في إطار إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية حكيمة.