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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707311/بعد-اقترابه-من-الأهلي-جيل-فيسنتي-يبحث-عن-بديل-لـ-سواريس

بدأ فريق جيل فيسنتي البرتغالي، في البحث عن بديل لـ المدير الفني لفريقهم الأول ريكاردو سواريس، والمحتمل رحيله عن الفريق، بعد اقترابه من التعاقد مع النادي الأهلي، ليقود مهمة الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

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وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية، أن الفريق البرتغالي بدأ بالفعل البحث عن بديل لـ سواريس، ليقادة الفريق خلال الموسم المقبل 2022/2023، وتم التواصل مع عدد من المدربين الذين سبق لهم خوض تجربة في الدوري، لتولي المهمة الفنية للفريق الذي حقق نجاحاً مع ريكاردو، وتمكنمن التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلاله للمركز الخامس في الدوري.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد رحيل جزء من الجهاز الفني للفريق مع سواريس، في جهازه الجديد بالنادي الأهلي، سيخضع أيضاً جهاز الفريق البرتغالي لهيكلة تامة.

وكانت قد أعلنت الصحيفة ذاتها، عن توصل النادي الأهلي، لاتفاق مع المدرب البرازيلي سواريس، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وبعقد يمتد لمدة عامين، وأكدت على أن المدرب الجديد سيصل إلى القاهرة بداية من يوليو المقبل.

من هو ريكاردو سواريس المدرب المحتمل للنادي الاهلي:

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.