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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707310/محمد-رمضان-أمام-التهرب-الضريبي-بدفع-فلوسي-بانتظام

قال الفنان محمد رمضان، في التحقيقات معه أمام نيابة التهرب الضريبي بمجمع محاكم التجمع الخامس بالاقهرة الجديدة، إنه قام دفع مبلغ الضرائب السنوية المستحقة عليه من خلال الربح العائد عليه من أعماله الفنية في التهرب الضريبي.

ونفى رمضان اتهامات مصلحة الضرائب بشان تهربه الضرائب عن مجمل أعماله الفنية، وإنه يقوم بدفع ضرائبه بانتظام بشكل دائم دون تأخير، وإنه ليس في رأسه التهرب من دفع الضرائب مطلقا، وأن ذلك واجب لابد أن ينفذه تجاه البلد.

انتهاء التحقيقات

انتهت نيابة التهرب الضريبي من التحقيق مع الفنان محمد رمضان، بشأن البلاغات المقدمه ضده من الضرائب العامةن بسبب تهربه الضريبي عن أعماله الفنية.

بلاغات ضد محمد رمضان

وكانت فتحت نيابة التهرب الضريبي، التحقيق مع الفنان محمد رمضان، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة، حيث وصل الفنان الي مبنى محكمة التجمع الخامس، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، في صباح اليوم، وتحديدا في تمام الساعة العاشرة ونصف، مرتديا نظارة سوداء اللون وبدلة، بصحبة محاميه الخاص للمثول أمام نيابة التهرب الضريبي كإجراء روتيني.

القانون

وينص القانون على أن يعاقب الشخص المتهرب من الضرائب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

سقوط 5 تجار للكيف بالإسكندرية

نجحت الأدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 5 أشخاص، لإتهامهم بالتخصص في الإتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة بالإسكندرية وضبط بحوزته على 279 طربة حشيش.

بداية الواقعة

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية – العطارين – ثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية ..تم إستهدافهم وأمكن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط شخصين

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزتهما (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

3 أشخاص

وتم ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزتهم (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة)

قيمة المضبوطات

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,205,000) إثنان مليون ومائتان وخمسة ألف جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .