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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707308/ثلاثة-أيام-راحة-سلبية-للاعبي-المصري-والفريق-يستأنف-مرانه-الخميس-ببرج-العرب

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب نهاية مباراة الفريق أمام نظيره فريق مصر المقاصة بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي اقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب مساء أمس الأحد وانتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل استعدادًا لخوض مباراته بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والتي تجمعه بنظيره فريق ايسترن كومباني، وهي المباراة المقرر اقامتها في السادسة مساء الخميس الموافق السابع من يوليو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

والجدير بالذكر أن قد كان قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني السابق للفريق ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

الجهاز الفني الجديد

وكانت ادارة النادي المصري أنتهت منذ ايام اجراءات اصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن وذلك قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام نظيره فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا، وابراهيم حسن مديرًا للكرة ، وطارق سليمان مدربًا عامًا ، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى ، ووليد بدر مديرًا اداريًا ، الدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.