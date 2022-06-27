الشيوخ يوافق علي مقترح أكمل نجاتي"نائب التنسيقية" بتعديل المادة 47 من قانون الرياضة

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707303/الشيوخ-يوافق-علي-مقترح-أكمل-نجاتينائب-التنسيقية-بتعديل-المادة-47-من-قانون-الرياضة

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، علي مقترح النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل المادة 47 مكرر من قانون الرياضية.

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تعديل المادة 47 من قانون الرياضة

وطالب النائب بتعديل لفظ "ناد" إلي " نادي رياضي" في نص المادة ليكون النص كالتالي :" يجوز للوزيرالمختص أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي أخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية".

وأضاف:" أضافة كلمة رياضي إلي نادي يأتي إتساقا مع التعريف الوارد بالمادة 1 من القانون سالف الذكر ولعدم الخلط بين النادي الرياضي والنادي الخاص، كما يأتي اتساقا مع أسم التبويب بذات المواد".‏