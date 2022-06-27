انت الان تتابع تفاصيل خبر للصالح العام.. وزير الداخلية يطرد السوري عبد الله أحمد من البلاد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707302/للصالح-العام-وزير-الداخلية-يطرد-السوري-عبد-الله-أحمد-من-البلاد

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1163 لسنة 2022، الذي ينص على إبعاد عبد الله أحمد واحدي، سوري الجنسية 28سنة، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية المؤرخة في 4 يونيو 2022 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خاجر البلاد لأسباب تتعلق بالصالخ العام .

السماح لـ 46 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرارى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقمى 1131 و1132 لسنة 2022، بالإذن لـ 46 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

حيثيات القرار

وجاء قرار وزارة الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1133 و1137 لسنة 2022، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

حيثيات القرار

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مسن يتخلص من حياته لانفصاله عن زوجته بالمرج

أنهى مسن في العقد السادس من عمره يعمل نجار مسلح حياته شنقاً بالباب الخارجي للمنزل لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقاً بالباب الخارجي بمنزله الكائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "عبدالباسط م أ ع" مقيم بمنطقة عزبه النخل ويعمل نجار مسلح، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته بشنق نفسه في الباب الخارجي بمنزله بسبب مروره بحاله نفسيه من الوحدة لانه انفصل عن زوجته منذ سنوات طويلة ويجلس لوحده في مسكنه.

نجل المتوفي

بمناقشة نجل المتوفي أفاد بأقدام والده علي الانتحار مرتين قبل ذلك بسبب أزمة نفسية وشعوره بالوحدة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.