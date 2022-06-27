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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707299/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-يختتم-بعدن-تدريب-معلمات-المجمع-المهني-لتأهيل-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-حول-النطق-والتخاطب

دوت الخليج

وشملت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام مفاهيم متعددة في تدريبات عضلات الوجه والفكين والشفاه واللسان وتدريبات النطق المختلفة وتدريبات التنفس. وأكد مدير مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، أسامة باقاضي أن البرنامج التدريبي هدف إلى بناء قدرات 323 مدربًا ومدربة لذوي الإعاقة في محافظات عدن وأبين وحضرموت، حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في واقعهم العملي.

وأوضحت مدير المجمع المهني ليلى باشميلة أن الدورة تعد الأولى التي تشمل تدريب كل الاختصاصيات في المجمع المهني ومعلمات معهد المكفوفين، حيث تلقين كثيرًا من المعارف والمهارات الأساسية الأولية لتعليم الأطفال الحروف وأصواتها والنطق وآلية التخاطب، مفيدة أن المشاركات في هذه الدورة استفدن كثيرًا منها وستساعدهن على أداء مهامهن في خدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع على أكمل وجه، شاكرة مركز الملك سلمان للإغاثة لاهتمامه بتعليم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم جميع فئات الشعب اليمني بمختلف المجالات.

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الدعم التغذوي للأطفال والنساء المصابين بسوء التغذية الحاد في باكستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الدعم التغذوي المنقذ للحياة في حالات الطوارئ للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات في مدينة مظفر آباد بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.

حضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان محمد خلف العنزي، ومعالي وزير المالية عبدالماجد خان، ووزير الصحة نصار أنصار عبدالي، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد محمد العثماني، ونائب برنامج الأغذية العالمي في باكستان راتي بالا كرشنن. ويشمل المشروع تقديم عبوات غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتي تكفي لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى عبوات غذائية خاصة بالنساء الحوامل والمرضعات عبارة عن مكملات غذائية وفيتامينات، يتم تسليمها عن طريق المراكز الصحية في إقليم خيبر بختونخوا وآزاد جامو كشمير، يستفيد منه 57,500 فرد، من بينهم 30,444 طفلاً، و 27,056 من الحوامل والمرضعات.