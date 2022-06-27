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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707295/سامي-قمصان-بالعلامة-الكاملة-مع-الأهلي-لم-يتذوق-طعم-الخسارة

أستطاع سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، علي تحقيق نتائج مميزه خلال الفترة القصيرة التي أدارها بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرير الفني السابق للقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقي سامي قمصان المدير الفني للنادي الأهلي الحالي علي أشادات من جمهور القلعة الحمراء ومن النقاد الرياضين، علي المستوي المميز الذي قدمه مع الشياطين الحمر، وذلك مع بداية مباراة المصري بالسلوم والتي حقق فيها المارد الأحمر الفوز بنتيجة هدف وحيد دون رد.

فيما المباراة الثانية أمام إيسترن كمباني والتي حقق من خلالها فوزاً كبيراً بنتيجة 4/1 لصالح الشياطين الحمر، ومباراة غزل المحلة التي أنتهت بنتجية 2/1، وفى المواجهة الوحيده التي تعادل فيها كانت أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك نتيجة 2/2، بينما فى مباراة أمس أمام فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس مصر حقق الفوز بنتيجة 2/1.

أرقام سامي قمصان مع الأهلي

5 مباريات

4 فوز

1 تعادل.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز أمس

صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.