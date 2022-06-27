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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707309/قيادة-تنفيذية-استثنائية--معدلات-إنجاز-مبهرة-في-الغربية-بفضل-جهود-الدكتور-حمدي-شطا

تضم الدولة المصرية بين جنباتها مجموعة من أكفأ وأمهر القيادات التنفيذية، والشخصيات الوطنية الدؤوبة، التي ما أن يتم إسناد الأعمال الاستثنائية الجبارة لها في كافة المجالات والأصعدة، خلال التوقيتات الحساسة، إلا وتعكف على تنفيذها والقيام بها على أكمل وجه، ومن ضمن هؤلاء القيادات البارزة الدكتور حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

يرصد دوت الخليج مجموعة الإشادات المستحقة التي حصل عليها الدكتور حمدى محمد شطا، خلال ما أحاط بوقائع تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية، وهي الإشادات التي أظهرت حجم الجهود ومعدلات التنمية والإنجاز التي قام بها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

جهود جبارة تناسب قيادات العبور نحو الجمهورية الجديدة

يتحلى الدكتور حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بمجموعة من الصفات أهمها الجدية الكاملة، والرغبة الدائمة في إنجاز المستهدفات خلال توقيتاتها الحاسمة، بكفاءة منقطعة النظير في التحضير والتجهيز والتنفيذ والتشغيل، الأمر الذي أكدت عليه وأظهرته إشادات الدكتور مصطفى مدبولي و سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤن البنية الأساسية.

سادت حالة من الإجماع على أن الدكتور شطا يأتي في مقدمة الصفوف بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين القادرين على تخطي الصعاب والتحديات وتحويل وقت المحنة إلى منحة، حيث قال عنه سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤن البنية الأساسية، إن جهوده الجبارة المبذولة ساهمت في للوصول لأعلى نسب فى تنفيذ المشروعات والتى تشمل توسعات فى عدد من محطات المعالجة، إضافة إلى محطات الرفع.

قيادات صاحبة حضور مؤثر لاتعرف المكاتب المكيفة

لايؤمن الدكتور شطا بنهج العمل من المكاتب المكيفة، وإنما يكون على الدوام حاضرا في كافة المواقف والمناسبات التي تؤهله من إنجاز أعماله، وفي محافظة بحجم وأهمية الغربية، كانت لمساته حاضرة وبقوة فيما يخص تطوير وتدشين أفضل شبكات انحدار وخطوط الطرد، بجانب مشروعات مد وتدعيم الشبكات، والوصلات المنزلية، فضلاً عن إعادة تأهيل محطات رفع الصرف الصحى، حيث بلغت نسبة التنفيذ معدلات لاتتحقق إلى في ظل وجود قيادات وطنية مسؤولة.

الأداء التنفيذي الاحترافي وما يصاحبه من النتائج الباهرة الملموسة

على مرأى ومسمع من الجميع، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تكفل الدكتور حمدي محمد شطا، باستعراض نوعي لجهود وأعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاي، لكيشف عن عقلية منهجية تعتمد على النظام الصارم ومعدلات الأداء بوتيرة متسارعة، أسفرت عن رفع الكفاءة لمحطات المياة، و رفع الطاقة التصميمية لها، و مد مشروعات مياه الشرب والتى تتضمن مد وتدعيم شبكات وتنفيذ وصلات منزلية واحلال وتجديد آبار، ووحدات معالجة المنجنيز.

تحتاج الجمهورية الجديدة على الدوام إلى الرجال المخلصين، من المسؤولين الشرفاء أصحاب الطموحات غير المحدودة، والعطاء المطلق لبلادهم، الأمر الذي لو انسحب على العديد من مواقع المسؤولية التنفيذية في البلاد، لزادت المكتسبات وتضاعفت الثمار في ظل وجود قيادات تنفيذية احترافية كالدكتور شطا.