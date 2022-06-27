الزراعة: صادرات مصر من البطاطس تحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخها

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707305/الزراعة-صادرات-مصر-من-البطاطس-تحقق-رقما-قياسيا-لأول-مرة-في-تاريخها

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022، حيث بلغت حوالي 3 مليون و759 ألف و431 طن من المنتجات الزراعية.

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صادرات مصر من البطاطس تحقق رقمًا قياسيًا

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تتجاوزت 816 الف طن منذ يناير وحتى الأن إلى اسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي كما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 540 ألف 598 طن، بالإضافة إلى تصدير 185 ألف و306 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

صادرات مصر من الفواكه

وأضاف وزير الزراعة، أن العنب احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألف و944 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألف و 409 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 الف و441 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 الف و778 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 425 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 الف و 921 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طن، وحصل البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طن.