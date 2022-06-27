السبكى: نبنى نظاما فعالا لتحقيق المساواة والأمن الصحى المنشود

جدة - نرمين السيد - وحضر كل من الدكتور أنوتين تشارنفيراكول، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة التايلاندى، والدكتورة ماريا بيجونا، وزيرة الصحة التشيلية، والدكتور فراس عبيد، وزير الصحة العامة بدولة لبنان، والدكتورة سوزانا جاكوب، نائب مدير منظمة الصحة العالمية، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إضافة إلى مجموعة من كبار المسئولين والمتخصصين فى مجال التغطية الصحية الشاملة وتقييم أداء النظم الصحية بالدول العربية والعالم.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن تقييم أداء النظم الصحية هو العامل الأساسى فى التنظيم والتشغيل الفعال للنظام الصحى، بما يتيحه من رصد ومراقبة وتقييم البرامج والخدمات الصحية والمؤسسات التى تقدم هذه الخدمات، وتأمين حل مشاكل الإدارة، وتنمية الموارد الصحية وتنظيمها، وتقديم الرعاية الصحية حسب الأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وكذلك تأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحى والدعم الاقتصادى لها.

وشدد السبكى على أهمية دليل سياسات تقييم أداء النظم الصحية على المستوى الدولى، مما يسهم فى رسم الخطط والسياسات الصحية وصنع القرارات المسندة بالبينات وتنفيذها، وتعزيز التشريعات واللوائح الخاصة بالرعاية والحقوق الصحية والإنسانية، لافتا إلى أهمية ذلك فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى المستوى الدولى، وخصوصًا بعد جائحة كورونا والتى فرضت على العديد من دول العالم تكاتف الجهود لتعزيز وتطوير النظم الصحية بها للقدرة على مواجهة الجوائح وإدارة الأزمات والطوارئ الصحية.

وتابع: أن تقييم أداء النظم الصحية يمكن من تقديم معلومات تتعلق بتصميم سياسات أفضل لنظام الرعاية الصحية، مما يساعد على التخطيط الصحى الجيد ووضع الاستراتيجيات فى زيادة الموارد المتاحة وتنمية الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية عالميا، واتخاذ صانعى القرارات الخطوات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تحقق الرضا لكل من المستفيدين ومقدمى الخدمة.

واستكمل، أنها تمكن من بناء نظم صحية فعالة وقوية ومتماسكة ومرنة وقادرة على الاستجابة لتوفير تغطية صحية شاملة تحقق المساواة والعدالة والأمن الصحى المنشود، مع تقوية العلاقات بين الأنظمة الصحية المختلفة فيما بينها ومع القطاعات الخدمية الأخرى، مؤكدا أن الصحة مهمة للجميع وحق وأساس تنموى.

وعلى هامش فعاليات تدشين دليل سياسات تقييم أداء النظم الصحية على المستوى الدولى، شارك السبكى، فى اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لسياسات تقييم أداء النظم الصحية، مع السادة وزراء الصحة بالدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، وكبار المسئولين الصحيين بالدول العربية والعالم.

واستعرض السبكى، التطور الذى أحرزته مصر فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها لم تكن لتحدث دون الدعم الهائل والمستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، وانطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها فى تسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كل محافظات الجمهورية، وكذلك المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره أحد الأدوات الفاعلة التى تستخدمها الدولة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية وضمان تلبية احتياجاتها من خدمات الرعاية الصحية.

واستعرض، إنجازات الدولة المصرية فى قطاع الصحة بشكل عام، والهيكل المؤسسى الحالى فى النظام الصحى طبقا لقانون التأمين الصحى الشامل بفصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن مراقبة جودتها، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمواطنين.

وناقش الاجتماع، صناعة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتقييم النظم الصحية على المستوى الدولى، وفق معايير تضمن تعزيز النظم الصحية عن طريق جمع المعلومات الموثوقة وأهم المؤشرات الصحية والاسترشاد بها فى التخطيط ورسم السياسات لإقامة هذه النظم ورصد عملها، وضمان مرونتها فى الاستجابة والتأهب للطوارئ الصحية والتغلب على التحديات، إضافة إلى تبادل التجارب والدروس المستخلصة اللازمة لإقامة نظم صحية جيدة الأداء، تضمن الإتاحة الشاملة لرعاية صحية فعالة وعالية الجودة.

وأكد السبكى، أن عرض وتحليل النظام الصحى القائم، يمكن صناع القرار من تحديد خصائص نظام الرعاية الصحية مع إمكانية مقارنته بالنظم الصحية الأخرى، وتحديد الإصلاحات المطلوبة مع إعطاء الأولوية للأهداف التى يجب أن يحققها نظام الرعاية الصحية، لافتا إلى ضرورة عمل جميع مكونات نظام الرعاية الصحية مع بعضها البعض من تنمية الموارد الصحية وتنظيمها، وتقديم الرعاية الصحية وتوسيع نطاق تغطيتها، واستدامة التمويل الصحى والإدارة وغيرها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن التطوير الشامل للنظم الصحية لا يهم قطاع الرعاية الصحية وحده بل يشمل كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن مصر لديها خطة طموحة لاستكمال عمليات الإصلاح الصحى الشامل تتسق مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل يتميز بالإتاحة وعالى الجودة.

وأشار السبكى إلى أنه ولابد من تكاتف وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون لدعم الأنظمة الصحية المختلفة على المستوى الدولى بما يحقق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، أن تعزيز النظم الصحية وتقييم أدائها، تضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية، وتعزيز القيادة والحوكمة فى الرعاية الصحية، وإعداد وتنفيذ رؤية استراتيجية للتحرك نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين سلامة المرضى، وتنفيذ استراتيجيات التمويل الصحى لضمان الاستدامة المالية وتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية اللازمة، وتحسين الحصول على خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة، والمشاركة مع القطاع الصحى الخاص والأهلى فى تكامل الخدمات الصحية للمواطنين، وتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية عالميا، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيات الصحية لتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة تسعى نحو تحقيق أفضل قيمة وأفضل نتائج للرعاية الصحية للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة 2030.