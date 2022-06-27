سعفان: انتخابات اتحاد العمال أعطت زخما للتنظيم النقابى

جدة - نرمين السيد - هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، جميع العاملين فى أنحاء الجمهورية، بمناسبة انتهاء انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الثانية الجديدة 2022 – 2026، والتى توجت بالأمس باختيار رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.





جاء ذلك الوزير على هامش مشاركة الوزير فى احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال فى إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بإفريقيا" بمشاركة إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، والشركاء الاجتماعيين، وشركاء التنمية، وممثلى المنظمات النقابية فى مصر.

وبحسب بيان للوزارة، فقد شارك فى الانتخابات 481 من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، حيث قدم الوزير جزيل الشكر والتقدير للأعضاء على حرصهم على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم؛ لاختيار من يمثلهم لتشكيل تنظيم نقابى قوى.

وأوضح أن النتائج التى ظهرت بالأمس، تؤكد أن هذه الانتخابات أعطت الزخم الكامل للتنظيم النقابى، وأتاحت الفرصة للجميع أن يؤدى ما عليه بكل ما بوسعه من جهد، ويدعونا جميعاً لتقديم الدعم الكامل لذلك التنظيم.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لـ المرشح عادل عبد الفضيل، الذى لم يوفق برغم حصوله على نسبة 48% من الأصوات، كما هنأ حسن شحاتة؛ لفوزه بمقعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة 2022 – 2026.

وأكد أن الدولة المصرية حققت ما تسعى إليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأن يكون هناك تنظيم نقابى قوى، ومناخ عمل جديد داخل التنظيم، مقدماً الشكر والتقدير للعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها؛ على ما بذلوه من جهد لإنجاح العملية الانتخابية للتنظيم النقابى؛ والمشاركة فى إضفاء صورة ورؤية وشكل غير مسبوق للتنظيم النقابى المصرى أمام جميع المنظمات الدولية.