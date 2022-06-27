رئيس جامعة القاهرة: التنمية المستدامة لن تنجح دون خطاب دينى جديد (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، إن مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعد فرصة لطرح أفكار وآليات جديدة وصناعة فرص جديدة للشراكة وتقديم خبرات متعددة وأفكار جديدة للمساهمة فى صناعة مستقبل أفضل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هناك بعدا مهما فى أى عملية تنمية مستدامة وأن أى تقدم اقتصادى أو سياسى أو إدارى غير ممكن بدون أمرين، الأول هو تغيير رؤية العالم عند الأفراد والأمر الثانى تغيير منظومة القيم الحاكمة للسوق ومن هنا يمكن ننتقل إلى أن أى عملية تقدم غير ممكنة بدون خطاب دينى جديد.



وتابع الدكتور الخشت خلال كلمته، أن التحول من المنظومة القديمة والجاهلية للإسلام لم يكن مجرد تحول من دين لدين، بل كان تحولا فى المنظومة الحضارية والقيمية، والتحول من العصور الوسطى الأوروبية الاقطاعية إلى الرأسمالية جاء من تغيير الخطاب الدينى، وأن منظومة القيم التى حكمت العالم الجديد فى أمريكا الشمالية اعتمدت على التغيير.

وأكد الدكتور الخشت أن أى عملية تنمية مستدامة لن تنجح ولن تتم دون رؤية جديدة ومنظومة قيم جديدة تحمى السلوك وبدون خطاب دينى جديد وهذا ما وجدناه فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين عندما انتقلت من مرحلة إلى مرحلة وتم صناعة منظومة قيم جديدة ساهمت بطريقة كبيرة فى تحقيق التقدم.



وألقى الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة نيابة عن الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قال فيها إن المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتيح هذا العام إلقاء الضوء على ملامح الدولة المصرية الجديدة، وأبرز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا.

وأشار الدكتور كمالى إلى أن الدولة تستهدف توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى الـمحافظات، ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022 / 2023، تتضمن مجموعة من برامج ومبادرات التنمية المكانية، وتطوير 75 تجمعا حضريا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة باعتمادات 10 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أهمية أى مؤتمر تستند لعدة مقومات رئيسية تتحقق بامتياز فى مؤتمر هذا العام، أهمها موضوع المؤتمر، حيث يدور المؤتمر حول قضية القضايا وهى بناء الدولة، والتى تدور حولها كل القضايا الأخرى التى يتناولها المؤتمر، مشيرا إلى أنه تم تفكيك هذه القضايا إلى محاور عدة تجمع ما بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فى حالة تكاملية تسهم فى استجلاء فرص التطوير والتحديات التى تقف فى طريق تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن انعقاد مؤتمر هذا العام يأتى بعد حدثين عالميين لم يشهد العالم مثلهما منذ عقود طويلة وهما: الأزمة الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على كافة دول العالم نتيجة لأحداث سياسية خارجية، وجائحة كورونا العالمية، وبالتوازى مع دعوة القيادة السياسية إلى حوار وطنى شامل، حيث يمكن أن يرسم المؤتمر قسما كبيرا من أجندة هذا الحوار.

وألقت الدكتورة سلوى طبالة كلمة نيابة عن السيدة ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة، قالت فيها إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دخلت فى شراكة مع مصر لبناء اقتصاد قادر على التنافس دوليا من خلال عدد من المشروعات أهمها مشروع الحوكمة الاقتصادية الذى يهدف إلى العمل مع الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى، والتعليم، والصحة، والحوكمة لخلق فرص واعدة للشعب المصرى وتعزيز ودعم الإسهامات والرؤى التنموية التى يقدمها المسئولون الحكوميون، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين.

وأشارت فى كلمتها، إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية هو مشروع مدته 5 سنوات بميزانية تقدر بنحو 37 مليون دولار أمريكى ويستهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز الجهود المصرية للحد من الفساد وتحسين فعالية ومساءلة المؤسسات العامة، ومن ثم تشجيع الاستثمار فى الاقتصاد المصرى لافتة إلى أهمية المؤتمر فى تحديد الاتجاهات والتطورات الجديدة خاصة فى المجالات المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة والإدارة العامة وهى المجالات التى يركز عليها المؤتمر.

وأكدت أن المناقشات بين الأكاديميين، وممثلى الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى خلال المؤتمر تعتبر هامة فى تشكيل الحوار حول مستقبل الدولة، قائلة إن النقاش الحيوى بين كافة أصحاب المصلحة يعد أمرا بالغ الأهمية ينعكس فى السياسات الوطنية التى يمكن أن تؤدى لإصلاحات قانونية وإصلاحات تتعلق بالحوكمة وتدابير إعادة هيكلة الإدارة العامة، وعمليات التحول الرقمى، وزيادة إدماج المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر تناقش خلال الفترة من 27-29 يونيو 2022 مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة أبرزها "الإصلاح المؤسسى والاستثمار فى البشر كركائز للدولة الجديدة"، و"التحول الهيكلى المعاصر ودوره فى التنمية المستدامة للدولة المصرية"، و"تمكين الشباب فى الدولة الجديدة"، و"الأمن القومى المصرى والسياسة الخارجية"، و"الحوكمة المحلية والدولية الجديدة" و"التطوير المؤسسى والتحول الرقمى فى الدولة الجديدة" و"المواطنة الواعية ودورها فى التنمية المستدامة"، كما ستتضمن فعاليات المؤتمر عقد 3 موائد مستديرة للنقاش حول "الحوكمة وتمكين الشباب"، و"الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية"، و"التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" وذلك بمشاركة وحضور لفيف من الوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة والخبراء والمسؤولين.