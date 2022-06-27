محافظ القاهرة يتابع تطوير منطقة الجبخانة فى مصر القديمة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة الجبخانة بحى مصر القديمة وإجراءات تسكين المستحقين بمساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات والمناطق غير الآمنة.





وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة ونقل سكانها لمساكن حضارية جديدة وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم نقل وتسكين 64 أسرة حتى الآن وإزالة 15 عقار من هذه المنطقة التى تعد منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى مشيرا إلى أن المستهدف إزالة 187 عقارا مقاما على أملاك الدولة على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى 41 عقار ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحى السلام حرصا على حياتهم.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، اللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق، ود. محمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة، وأيمن السعيد رئيس حى دار السلام، وخليل شعت مدير وحدة تطوير العشوائيات وعدد من قيادات المحافظة.