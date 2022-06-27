رئيس الوزراء: COP27 يتيح للعالم فرصة لرؤية مشروعاتنا الناجحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فى ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن مؤتمر COP27 يكتسب زخمًا كبيرًا، إذ إن انعقاده يأتى عقب قمة "جلاسكو" للمناخ، والتى شهدت الإعلان عن حزمة من التعهدات التى من شأنها أن تسهم فى الحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية التى يمكن أن تضع العالم فى مسار أكثر استدامة وأقل إنتاجا للكربون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ سيناقش على نطاق واسع سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التى طرحت خلال قمة "جلاسكو"، كما أنه سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الدولة والقطاع الخاص فى المجالات المتعلقة بتغير المناخ، فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول، وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية.

حضور دولى واسع

وأضاف مدبولى: من المخطط أن يحضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين، وممثلى كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، ما يجعله فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، وكذا فرصة للتسويق والترويج لمشروعاتنا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه فى إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، فهناك العديد من الشركات العالمية التى أبدت رغبتها فى رعاية فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لشركاتنا المصرية للمشاركة فى رعاية هذا الحدث المهم.

المعايير الخاصة لمشاركة الشركات

واستعرض وزير المالية المعايير الخاصة باختيار وتأهيل الشركات الراغبة فى رعاية المؤتمر، موضحاً أنها تأتى فى إطار تبنى مجتمع الأعمال المصرى للمبادرات والمعايير المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث تضمنت المعايير إتاحة فرص حقيقية لمشاركة الشركات المصرية والإفريقية كشركات راعية للمؤتمر، تحت فئة مستحدثة بمسمى "رواد المناخ الناشئين"، والذين يتعين عليهم حال رغبتهم فى المشاركة فى الرعاية الالتزام والتوافق مع اشتراطات بيئية حددتها سكرتارية مؤتمر المناخ، مقارنة بالشركات المصنفة تحت فئة "رواد المناخ" وهى الشركات العالمية التى تقود مبادرات العمل المناخى، وتشارك على الأقل فى أى من تلك المبادرات.

ونوه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى عدد من المزايا المقرر منحها للشركات الراغبة فى رعاية المؤتمر، لافتا إلى أنه تم إتاحة البيانات ذات الصلة بالرعايات على الموقع الإلكترونى للمؤتمر www.cop27.eg، وما يتضمنه من معلومات خاصة بتسجيل طلبات الشركات الراغبة فى المشاركة فى رعاية المؤتمر، وخطوات تقديم طلب إبداء اهتمام للشركات الراغبة فى المشاركة فى الرعاية.

وأوضح أن اللجنة المالية الخاصة بالمؤتمر ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة والتشاور بشأنها مع سكرتارية المؤتمر، للوقوف على مدى توافق الشركة الراغبة فى الرعاية مع المتطلبات اللازمة فى هذا الصدد.

خطة تنظيمة محكمة

وأشار محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم عقد اجتماعات تنسيقية بشأن مؤتمر تغير المناخ بالاتحاد، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الدعم الكامل والرعاية لفعاليات هذا المؤتمر المهم، بهدف العمل على نجاح تنظيمه، وذلك بما يعكس قدرة ونجاح الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.

من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم للمشاركة فى هذا الاجتماع، مؤكدين دعمهم الكامل لمؤتمر تغير المناخ، سعيًا لنجاحه، مشيرين إلى أن لديهم العديد من الخطط والأفكار والمقترحات التى من شأنها المساهمة فى نجاح هذا المؤتمر، سواء ما يتعلق برعاية فعاليات تتسق مع أهدافه، أو تنظيم ندوات، وغير ذلك من الأحداث المرتبطة به.

كما أكد المشاركون اهتمامهم بالتمويل الأخضر، وأنهم يسعون حاليًا لتقديم أفضل المبادرات بما يسهم فى التعبير عن جهود القطاع الخاص المصرى فى هذا الملف الهام.