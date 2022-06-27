على هامش زيارتها لبورسعيد..مشروعات النواب تشهد حفل تسليم تراخيص وتصنيف مؤقته لاصحاب المشروعات الصغيرة

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707297/على-هامش-زيارتها-لبورسعيدمشروعات-النواب-تشهد-حفل-تسليم-تراخيص-وتصنيف-مؤقته-لاصحاب-المشروعات-الصغيرة

شهد وفد لجنة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الذى يزور محافظة بورسعيد حاليا، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تسليم شيكات الإقراض المباشر من المحافظة لعدد من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها مشروعات (ورش حدادة - مخبز إفرنجى - توريد مواد غذائية)، إلى جانب تسليم شهادات التصنيف والترخيص المؤقت لعدظ من المشروعات والنشاطات، منها (تجهيز المأكولات - معارض موبيليا)، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج مشروعات النواب تشهد حفل تسليم تراخيص وتصنيف مؤقته لاصحاب المشروعات الصغيرة جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى ختام لقاء وفد اللجنة بمحافظ بورسعيد، أهدى اللواء عادل الغضبان، درع المحافظة للنائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب. ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم بديوان عام المحافظة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب بورسعيد، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد .

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