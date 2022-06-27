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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707294/السماح-لـ-46-مواطنا-مصريا-بالتجنس-بجنسيات-أجنبية

حيثيات القرار

وجاء قرار وزارة الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1133 و1137 لسنة 2022، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

حيثيات القرار

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مسن يتخلص من حياته لانفصاله عن زوجته بالمرج

أنهى مسن في العقد السادس من عمره يعمل نجار مسلح حياته شنقاً بالباب الخارجي للمنزل لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقاً بالباب الخارجي بمنزله الكائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "عبدالباسط م أ ع" مقيم بمنطقة عزبه النخل ويعمل نجار مسلح، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته بشنق نفسه في الباب الخارجي بمنزله بسبب مروره بحاله نفسيه من الوحدة لانه انفصل عن زوجته منذ سنوات طويلة ويجلس لوحده في مسكنه.

نجل المتوفي

بمناقشة نجل المتوفي أفاد بأقدام والده علي الانتحار مرتين قبل ذلك بسبب أزمة نفسية وشعوره بالوحدة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.