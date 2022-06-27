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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707285/كيف-رد-الأهلي-اعتباره-أمام--بيراميدز-بعد-تصريحات-جونياس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً صاحبه تأهل على حساب فريق بيراميدز، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

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وتمكن المارد الأحمر، من تذوق لذة الفوز على الفريق السماوي، في بطولة كأس مصر، وأظهر الأهلي تفوقه على الفريق خلال مواجهاتهم هذا الموسم سواء بالفوز في الدوري وبالتحديد في الدور الأول بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وبالأمس الفوز بنتيجة 2/1 في لقاء الكأس، وتأهل الفريق الأحمر لنصف النهائي ليضرب موعداً مع فريق بتروجيت، حيث تنطلق المباراة بينهما في تمام التساعة والنصف مساء السبت المقبل الموافق 2 من يوليو القادم.

ورد النادي الأهلي، بقوة على تصريحات اليوناني تاكيس جونياس، الذي قال في وقت سابق لرحيله: “إذا كنت أكملت مشوار الكأس مع بيراميدز كنت سأفوز باللقب، وكنت سأهزم الأهلي”.

عاقب الأهلي مدرب بيراميدز، على هذا التصريح، وتمكن من هزيمته بنتيجة هدفين لهدف، وحجم من خطورة لاعبيه وكشف خطته في ملعب المباراة، وأعاد سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، للاعبين ثقة الفوز على فريق بيراميدز، الذي كان له اليد العليا في الفوز بمباريات الفريقين في الفترة الأخيرة، ولكن خلال أخر 6 مواجهات جمعت بين الناديين، تمكن الأحمر من فرض سطوته في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، ولم يتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز في أي من هذه المباريات.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز أمس

صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.