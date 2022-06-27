بناء على مقترح نائب التنسيقية..الشيوخ يوصي الحكومة بإنشاء ممشي مشابه «لأهل مصر» على فرع دمياط بسمنود

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707283/بناء-على-مقترح-نائب-التنسيقيةالشيوخ-يوصي-الحكومة-بإنشاء-ممشي-مشابه-لأهل-مصر-على-فرع-دمياط--بسمنود

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب احمد القناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء ممشي مشابه للمشي أهل مصر على فرع دمياط بسمنود.

دوت الخليج الشيوخ يوصي الحكومة بإنشاء ممشي مشابه «لأهل مصر» على فرع دمياط بسمنود وأوضح النائب أحمد القناوي، فى الاقتراح المقدم منه، أن المقترح يستهدف إنشاء ممشى مشابه لممشى أهـل مـصـر علـى فـرع دمياط مـن ناحية سمنود وذلك لعدة أسباب منها: -في ظـل التـطـويـر الـذي تعمـل عـلـيـه القياده السياسيه في كافـة منـاح الـدولـة المصريه تـم عـمـل العـديـد مـن الـدراسـات لإنشاء ممشى على النيل لخدمة أهالى المدينة. مدينـة سـمـود تمتلك مقومات سياحيه وأثريـه فـريـده ومتنوعـه تـمـثـل عـوامـل جذب سياحي. • مدينـة سمنود تفتـقـر وجـود متنفس للأهالى علـى الـرغـم مـنا الكثافة السكانيه المرتفعة. • الأهالى تـر غـب فـي عمـل مـمـشـى بإجمـالى طـول(۸۰۰م) عـلـى نـمـط مـايتم فـي محافظة القاهره. إنشاء ممشى على النيل يعد أحد أهم محاور التنميه في سمنود. • محافظة الغربيـة إنتهـت مـن إنشـاء ممشى على ترعـه القاصـد في مدينـه طنطا يليق بالجمهوريه الجديده. • إنشـاء ممشـى علـى نـيـل مـديـنـة سـمـود مـن شـأنه حمايـة النـيـل وخـلـق تـنـوع في المنتجات السياحيه بالمدينه لوضعها على الخريطة السياحيه داخليا وخارجيا. رأى اللجنة وتوصياتها ترى اللجنة أهميه المقترح ولكن لابد من توافر أدوات تفعيل تنفيذه لذا يجب: 1- قيام جهاز حمايـه النيـل ومعهد بحوث النيل بمعاينـه المنطقة المزمع إقامة الممشى عليها على الطبيعـه وإعداد دراسـه للمشروع خلال عشرة أيـام مـن تاريخـه مـع مـوافـاة محافظـة الغربيه وهيئـة التخطيط العمراني بنتـائج الدراسه والمحددات لتنفيذ المشروع. ۲- قيام هيئـة التخطيط العمراني بإعـداد دراسـه متكاملـه لـتـطـويـر الواجهـه داخل مدينة سمنود. 3- مخاطبـة رئاسة مجلـس الـوزراء ووزارة التخطيط لوضـع المشـروع في خطـة الـوزارة للعـام المـالی ۲۰۲۲ - ۲۳ ۲۰ لإمكانيـة تنفيـذ الـتـطـويـر المشـار إليـه علـى مراحـل علـى أن تكـون المرحلة الأولى هي المنطقـه المشار إليهـا مـن النائب مقدم الإقتراح و محافظ الغربية. بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نـصـوص الـدسـتـور وكافـة الـقـوانين والموضـوعات ذات الصلة واللائحـة الداخليـة للمجلـس ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فـقـد إنتهـت ووافقت اللجنة على المقترح المقـدم مـن النائب أحـمـد الـقـنـاوي عـن " إنشـاء ممشى مشابه لممشى أهل مصر على فرع دمياط من ناحية سمنود ".

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