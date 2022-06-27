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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707281/مسن-يتخلص-من-حياته-لإنفصاله-عن-زوجته-بالمرج

أنهى مسن في العقد السادس من عمره يعمل نجار مسلح حياته شنقاً بالباب الخارجي للمنزل لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقاً بالباب الخارجي بمنزله الكائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "عبدالباسط م أ ع" مقيم بمنطقة عزبه النخل ويعمل نجار مسلح، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته بشنق نفسه في الباب الخارجي بمنزله بسبب مروره بحاله نفسيه من الوحدة لانه انفصل عن زوجته منذ سنوات طويلة ويجلس لوحده في مسكنه.

نجل المتوفي

بمناقشة نجل المتوفي أفاد بأقدام والده علي الانتحار مرتين قبل ذلك بسبب أزمة نفسية وشعوره بالوحدة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سقوط 5 تجار للكيف بالإسكندرية

نجحت الأدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 5 أشخاص، لإتهامهم بالتخصص في الإتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة بالإسكندرية وضبط بحوزته على 279 طربة حشيش.

بداية الواقعة

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية – العطارين – ثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية ..تم إستهدافهم وأمكن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط شخصين

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزتهما (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

3 أشخاص

وتم ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزتهم (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة)

قيمة المضبوطات

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,205,000) إثنان مليون ومائتان وخمسة ألف جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .