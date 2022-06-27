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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707277/الدكتور-محمود-علم-الدين-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-بعد-اختياره-ضمن-مجلس-أمناء-الحوار-الوطنى-أقدر-اختيارىوأتمنى-المساهمة-مع-زملائى

تحدث د.محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، لموقع دوت الخليج عقب اختياره ضمن مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى والمقرر ها الإنطلاق مع شهر يوليو المقبل، مؤكدًا على أن الاختيارات المعلنة تعبر عن مختلف فئات المجتمع وسيكون أمامها مهمة وطنية وتاريخية فى إدارة هذا الحوار لما هو فى صالح الوطن والمواطن.

دوت الخليج

وأكد أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، على أنه يقدر اختياره ضمن هذه المجموعة، ويتمنى أن يساهم بشكل فعال فى تحقيق الأفضل فى إدارة الحوار الوطنى مع زملاءه، مشيرا هذا الحوار يأتى بعد مرحلة صعبة طوال الفترة الماضية وخاصة تحديات بناء الدولة المصرية وتنميتها بعد سنوات، ومن ثم مواصلة العمل والتنمية ضرورة مهمة لصالح جموع المصريين.

وعن رؤيته فى الاختيار لشخصه كونه أستاذ جامعى من ناحية وأستاذ للصحافة من ناحية أخرى، أكد د.محمود علم الدين بأنه يتمنى أن يمثل إضافة لزملاءه خاصة أن الجميع لديها خبرات فى مجاله وأصحاب علم، وهو كأستاذ جامعى وأستاذ للصحافة أيضا يتمنى أن يساهم معهم من خلال خبراته التى يحملها على مدار السنوات الماضية فى أروقة الجامعة.

وكانت إدارة الحوار الوطنى قد أعلنت عن تشكيل مجلس الأمناء حيث ضم عدد كبير من ممثلى المجتمع، ومنهم ويأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري. وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.

الدكتور محمود علم الدين يتحدث لـ دوت الخليج بعد اختياره ضمن مجلس أمناء الحوار الوطنى« أقُدر اختيارى..وأتمنى المُساهمة مع زملائى»

وضم التشكيل أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ،ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي ،طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

وضم أيضا عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، وعمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وفاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، كمال زايد، رجل الأعمال الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.

كما ضم الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.