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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707274/الأوقاف-2-مليار-جنيه-صافي-إيرادات-مال-الوقف-العام-الحالي-للمرة-الأولى

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة هيئة الأوقاف المصرية تحقيق أرقامها القياسية، في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره.

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وأوضحت في بيان لها، الاثنني، أنه لأول مرة في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية، بلغ إجمالي صافي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2021 /2022 مبلغًا وقدره 2 مليار جنيه، بزيادة تقدر عن العام الماضي 2020/ 2021 بـنحو (180) مليون جنيه بنسبة (10%)، وعن العام الذي قبله 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو (470) مليون جنيه بنسبة (30%).

في الوقت نفسه، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، سرعة إنجاز خطة فرش المساجد الجديدة بـ 100 ألف متر سجاد، وتجديد فرش المساجد الأخرى، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الأحد المقبل ويكتمل تنفيذها قبل نهاية شهر يوليو 2022م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ودعوا أمس الفوج الأول لحجاج مصر المغادرين من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

الأوقاف: 2 مليار جنيه صافي إيرادات مال الوقف العام الحالي للمرة الأولى

وخلال الحفل الذي أقامته وزارة الطيران المدني، أمس، بمطار القاهرة، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم، مبينًا أن الله (تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، وذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت مِن حاج أو معتمر، كان مضمونًا على الله، إن قبضه أن يُدخله الجنة، وإن رَدَّه رَدَّه بأَجْرٍ وَغَنِيمَة"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): " الحجَّاجُ والعمَّارُ وفدُ اللهِ، إن دعوه أجابهم، وإن استغفَروه غفَر لهم".