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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707273/279-طربة-حشيش-سقوط-5-تجار-للكيف-بالإسكندرية

نجحت الأدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 5 أشخاص، لإتهامهم بالتخصص في الإتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة بالإسكندرية وضبط بحوزته على 279 طربة حشيش.

بداية الواقعة

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية – العطارين – ثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية ..تم إستهدافهم وأمكن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط شخصين

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزتهما (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

3 أشخاص

وتم ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزتهم (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة)

قيمة المضبوطات

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,205,000) إثنان مليون ومائتان وخمسة ألف جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

حادث مروع

وقع صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بطريث خدمات المصانع اتجاه طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة ا لجديدة، ونتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين لأقرب المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقي بلاغ

وبداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور اخطارا من شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الخدمات بطريق العين السخنة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

الفحص

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.