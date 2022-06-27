بدء الجلسة العامة للشيوخ لـ«استكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة» و «فض دور الانعقاد الثاني»

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707270/بدء-الجلسة-العامة-للشيوخ-لـاستكمال-مناقشة-تعديلات-قانون-الرياضة-و-فض-دور-الانعقاد-الثاني

دوت الخليج

فض دور الانعقاد الثاني

ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الثاني، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في مطلع أكتوبر ٢٠٢٢.

وتشهد الجلسة الختامية اليوم حصاد عمل ٩ أشهر، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها وكذلك الدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

وبعد ذلك يمنح رئيس المجلس، الأعضاء الكلمة عقب عرض الحصاد، للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يصدره بعد ذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية.