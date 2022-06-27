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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707268/حملات-على-مخالفى-المرور-سحب-3047-رخصة-سيارة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة على كافة الطرق والمحاور، ونتج عن تلك الحملات سحب 3047 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1731 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 62 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

انتهاء مهلة التركيب

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين بواحدات المرور

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإليكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقع صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بطريث خدمات المصانع اتجاه طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة ا لجديدة، ونتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين لأقرب المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقي بلاغ

وبداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور اخطارا من شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الخدمات بطريق العين السخنة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

الفحص

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.