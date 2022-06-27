الصحة: جائحة كورونا مازالت مستمرة.. ومتوقع حدوث موجات أخرى من الإصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:29 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم يعلن انتهائها من جانب منظمة الصحة العالمية وبالتالي وما زلنا في الجائحة حتى الآن وتابع: متوقع حدوث موجات أخرى من إصابات كورونا ولا أحد يعلم بالتأكيد ما سيحدث مستقبلا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، إن الأهم هو الحرص على التطعيم بلقاح كورونا خاصة أن الوزارة يسرت جميع إجراءات التطعيم حاليا للمواطنين سواء في الجرعات الأولى والثانية أو الجرعات التنشيطية وتابع: لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.