عاجل.. بيان من الحكومة بشأن مستحقى الدعم التموينى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف بعض مستحقى الدعم التموينى أو وجود عجز فى السلع التموينية.

وشددت على توافر احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع التى يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية سواء فى المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتى.

وأكدت انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقى الدعم التموينى بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التى يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، فضلاً عن توافر جميع السلع بأسعارها الحرة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التموينى.