بتخفيضات 30%.. معرض «مبادرة دعم» للسلع والملابس فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأقيم المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل فى حى بولاق الدكرور، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفى ضوء الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وطلعت حسن مدير مديرية التموين ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية.

وأشار راشد، إلى أن المعرض يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستمرار فى إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير كل احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والعمل على توفير احتياجاتهم بالجودة والمواصفات المطلوبة والأسعار التنافسية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يشارك فيه 80 عارضًا ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل إلى 30% بجانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض للوقوف على جودة المنتجات، مشددا على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات والاستمرار فى ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع الالتزام بجودة المعروضات.

ووجه المحافظ القائمين على الإشراف والمتابعة لانتظام المعرض ومديرية التموين بتكثيف التواجد والمرور الدورى لضمان توافر السلع وصلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بنسب التخفيضات.