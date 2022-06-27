وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركتى أبوزعبل للصناعات والكيماويات المتخصصة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، عددا من خطوط الإنتاج والمشروعات الجديدة بشركتى أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى)، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى)، إحدى شركات الإنتاج الحربى، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركات.





وفى بداية الجولة، اطّلع الوزير على عروض تقديمية عن أنشطة الشركتين وأبرز الأنشطة التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، كما تم عرض الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها إلى جانب الاطلاع على المشروعات المستقبلية.

وخلال جولته بشركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى)، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أحدث خطوط الإنتاج التى تم تطويرها فى الفترة الأخيرة كخط إنتاج البارود الأحادى ومصنع إنتـاج الديناميت الذى تم تحديثه مؤخرا ومحطة معالجة المياه العكرة بطاقة (10000) م3 / يوم التى تم إنشاؤها، وتفقد وحدة تشطيب النيتروسيليلوز، للاطلاع على آخر التحديثات التى تمت بها.

وعقب انتهاء الزيارة، وتفقد مرسى (مصنع 300 الحربى)، والذى يحتوى على عدد كبير من خطوط الإنتاج المختلفة، مشيرًا إلى أن ما وصلت إليه شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة يعد طفرة صناعية بتطبيق الثورة الصناعية الرابعة على خطوط إنتاج الذخيرة المتوسطة، كما أن الشركة تضم أحدث المكابس وأفران المعاملات الحرارية وخطوط المعالجات السطحية المخصصة لها لإجراء عمليات التشكيل المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأكد أن المصنع به أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمى «CNC» والتى يعمل بعضها بنظام (الروبوت)، ويوجد به أيضا ماكينات متعددة المحاور «Multi-Spindle» والتى تم توريدها من شركة (DMG-MORi) الألمانية، وتفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، حيث تهدف شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة "م 300 الحربى"، أن تكون صرحا صناعيا متطورا يغطى مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر فى مجال نشاطها، محققا قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، من خلال منتج متطور بجودة عالية، يكون منافسا فى الأسواق العالمية فى إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى، ارتكازا على إمكانياتها التكنولوجية المتطورة والبشرية المتميزة، فى إطار منظومة تؤمن بقدرة العلم والعمل على الإنجاز ومواجهة التحديات.

وتفقد سير العمل داخل خطوط الإنتاج المختلفة والتى تدار من خلال أمهر الكفاءات البشرية من عمال ومهندسين وفنيين، كما استمع لمقترحات العاملين داخل المصنع والتى ترتبط بنظم التطوير والتحديث فى العمل داخل الورش وخطوط الإنتاج، مؤكدا أن العامل البشرى هو العنصر الرئيسى فى عمليات الإنتاج وأن الأيدى العاملة لابد أن تقدم المزيد من المقترحات لتظل منظومة الإنتاج الحربى بعمالها ومهندسيها من أفضل المؤسسات الصناعية الرائدة فى مجال التصنيع.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إن شركات الإنتاج الحربى عملت على تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة التى ساهمت فى دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام، ليس فقط فى المجال العسكرى، لكن فى المجال المدنى أيضا، فجاءت هذه الإنجازات انعكاسا لرؤية وزارة الإنتاج الحربى بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية.

وفى نفس الوقت، كانت وزارة الإنتاج الحربى حريصة خلال هذه السنوات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفنى والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.

وأوضح بكر، أن وزير الدولة للإنتاج الحربى حث العاملين خلال تفقد الشركة على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية والحفاظ على روح العمل الجماعى للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها فى زيادة الإنتاجية والمساهمة فى مختلف المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الزيارة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وعدد من مسؤولى الإنتاج الحربى.