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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /707255/الموت-يفجع-الفنان-عبد-العزيز-مخيون-في-والدته

أعلن الفنان عبد العزيز مخيون عن وفاة والدته منذ قليل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وتفاعلت التعليقات بالدعاء للمتوفية أن يتغمدها الله في وساع رحمته.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة والدة الفنان عبد العزيز مخيون

وفاة والدة عبد العزيز مخيون

وكتب الفنان عبد العزيز مخيون: “توفيت إلى رحمة الله والدتى الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد تحدث الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن مشاركته في أكثر من عمل درامي خلال رمضان 2022، مشيرا إلى أنه لأول مرة يقدم 4 أعمال درامية في موسم واحد، ثم تطرق بالحديث عن كل عمل على حدى.

عبد العزيز مخيون يتحدث عن مسلسل جزيرة غمام

قال عبد العزيز مخيون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في حلقة أمس الخميس: “بالنسبة لمشاركتي في مسلسل جزيرة غمام، فأنا بهتم باللي بيكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال عشان دخلت أعمال معاه قبل كدة، وقبلت العمل عشان لقيته بيوصل رسالة هادفة ومفرقش معايا حجم الدور كبير أو صغير،، وتعاملت مع الشخصية وبذلت مجهود عشان أحفظ قصيدة الإمام اللي كنت بقولها خلال أحداث المسلسل”.

عبد العزيز مخيون عن دور المرشد: “استعنت بالفيديوهات والصور”

ثم تطرق عبد العزيز مخيون بحديثه عن دوره في الاختيار 3 بشخصية مرشد الاخوان “بديع”، فقل: “شخصية المرشد في الاختيار 3 نفذتها زي السيناريو بالظبط، وكان عقلي مكون صورة ذهنية عنه واستعن بفيديوهات وصور للشخصية عشان أقدر أنفذها وبدأت أغير في شكل وملامح الشخصية، وتناولت الشخصية ببساطة شديدة جدا، واللي خلاها تنجح انه كان فيه مصداقية”.

عبد العزيز مخيون في رمضان 202

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 كان من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وتم عرضه في رمضان 2022 وحقق نجاحا ساحقا.