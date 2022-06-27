غدًا.. نضال الشافعي ضيف برنامج في مصر

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - يحل الفنان نضال الشافعي ضيف حلقة الغد من برنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة قناة CBC ومن المقرر أن يتحدث عن كواليس عمله في مسلسل ملف سري ومسلسل دايمًا عامر.

دوت الخليج يرصد لكم حلول نضال الشافعي ضيف حلقة غدًت من برنامج “من مصر”

نضال الشافعي ضيف برنامج من مصر

ويتحدث نضال عن كواليس مشواره الفني وأبرز المحطات التي مر بها، كما يتحدث عن كواليس حياته الشخصية أيضًا، وذلك غدًا الثلاثاء المواف 27 من يونيو، وعن كواليس مشاركته في مسلسل ملف سري، ومسلسل دايمًا عامرالذي يضم كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية

نضال الشافعي يغيب عن حضور مهرجان المزاريطة

كشف الفنان نضال الشافعي سبب غيابه عن حضور مهرجان المزاريطة التي بدأت فعالياته اليوم الجمعة في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6 وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “آسف لعدم حضورى مهرجان المزاريطه الدولى بسبب انشغالى بقضية قـ تـ ـل نور”،

وشهد مهرجان المزاريطة في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد سلام، فضلا عن الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة شيرين رضا التي انكرت معرفتها بالكبير أوي.

ولم يوافق عدد من نجوم الفن على الحضور لمهرجان المزاريطة مثل الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، كما ظهر الفنان مصطفى بسيط كضيف شرف الحلقة في شخصية منظم حفلات ويعرض على حزلئوم باقة الدوبلير، التي تضم عدد كبير من أشباه الفنانين لحضور المهرجان مثل الفنان كريم عبد العزيز.

مسلسل الكبير أوي 6

يخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.