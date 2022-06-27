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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /707251/النائب-عيد-حماد-خفض-الانبعاثات-في-الأنشطة-البترولية-يحقق-الاستغلال-الأمثل-لمصادر-الطاقة

أكد النائب عيد حماد، عضو لجنة البيئة والطاقة، بمجلس النواب، ضرورة العمل على دراسة كافة الحلول والتقنيات المتطورة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات في الأنشطة البترولية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر البترول والغاز.

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وأشاد "حماد"، في تصريحات له، بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركات العالمية مثل جنرال الكتريك وإنبي، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تلك المباحثات بشأن أحدث التقنيات في مجال خفض الانبعاثات في مختلف أنشطة قطاع البترول.

وشدد عضو مجلس النواب على تقليل البصمة الكربونية في أنشطة قطاع البترول والعمل عن كثب مع شركاء القطاع لتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات واقعية للعمل المناخي تمهيداً للإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخCOP27 الذي ستستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

النائب عيد حماد: خفض الانبعاثات في الأنشطة البترولية يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة

وأضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية يعمل على إصلاح دعم الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوى، فضلاً عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع التأكيد على أن التعاون والتكامل بين كافة الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات.