انت الان تتابع تفاصيل خبر سحب الجنسية المصرية من 42 مواطنا حصرياً على موقعنا

حيثيات القرار

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

المشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل من هما، لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الحشيش والترامادول بمنطقة الاميرية.

أمر الإحالة

وأوضح أمر الاحالة في القضية رقم 4535 لسنة 2021 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 1481 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهمين " عماد . م" و "محمد . أ" عاطلين أحرز بقصد الإتجار مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز بقصد الإتجار، جوهرًا مخدرًا "ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث، أنه ورد إليها معلومات من مصادر السرية، أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذًا له انتقل لمكان تواجده فضبطه وبتفتيش حقيبة بلاستيكية كانت بيده عثر بداخلها على عدد 260 قرص الترامادول المخدر وقطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر.

المعمل الكيميائي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن، عدد 260 قرص الترامادول المخدر وقطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر الجدول الاول من قانون المخدرات.

محاكمة 18 مصريا وأجنبيا لجلبهم المخدرات

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة وذلك لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد، لجلسة 5 يوليو لاستكمال المرافعة.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي»، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد".

تأليف عصابة

وقيام كل من "أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير"، "حسن. م، 25 عاما، طالب"، لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، ألفوا عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

أوراق القضية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش"، فضلا عن حيازتهم واحرازهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.