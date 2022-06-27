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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /707264/الرئيس-السيسي-يبحث-تعزيز-العلاقات-الثنائية-مع-عمان-والبحرين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى كل من سلطن عمان ومملكة البحرين، ضمن جولته الخارجية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتوجه إلى سلطنة عمان

وصرحّ السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسية الجمهورية، أن تلك الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجة، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

التصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية

وأوضح المتحدث الرسمي بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل يوم السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه؛ أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.