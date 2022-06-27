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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /707252/تحذير-مهم-من-التعليم-للمتقدمين-بمسابقة-الـ30-ألف-معلم

حذر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، الخريجين الراغبين في التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم من الوضوع في فخ عمليات النصب.

موعد التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بمسابقة 30 ألف معلم إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتباراً من 2/7/2022 حتى 24/7/2022، على الرابط التالي

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه مع إنطلاق أي مسابقة للتوظيف، يظهر بعض السماسمرة "للنصب" على المواطنين، ويتقاضون أموالا مقابل تعيينهم بهذه المسابقة، مشدد على أن هذه المسابقة ليس بها مكان للواسطة إطلاقا.

وأضاف نائب الوزير، أن الوزارة لن تختار سوى الأكفأ والذي جميع الاختبارات التي يخوضها.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن الاختبارات التي يخوضها المتقدمين بالمسابقة إلكترونية بالكامل ولا مجال فيها لتدخل العنصر البشري، مؤكدا أنه سيتم عقد اختبارات مركزي بمركز إعداد القادة بجهاز التنظيم والإدارة، حيث سيتم الاختبار مرة واحدة في 5 كفايات مختلفة السلوكية (السمات والقدرات) والكفايات اللغوية ( عربي وانجليزي) والكفايات التربية (استراتيجية التدريس) والكفايات التخصصية ( حسب كل تخصص) إضافة إلى المهارات التكنولوجية والثقافة العامة .

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه شارك في إعداد بنوك الأسئلة للاختبارات الإلكترونية، أساتذة جامعات من جميع كليات التربية على مستوى الجمهورية، موضحا أن التقديم بالمسابقة حسب كل محافظة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم لمسابقة 30 ألف معلم، منها أن يكون مصري الجنسية، وحسن السمعة، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون تربويا، وألا يقل التقدير العام عن جيد، وأن يجتاز التدريب، وأن يكون التقديم وفق الثابت فى بطاقة الرقم القومي، ولم يسمح لأحد بالنقل قبل 5 سنوات وسداد مبلغ 22 جنيها مرسوم امتحانات.

و قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدراسة العجز بين المعلمين بالمدارس.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن مسابقة الـ٣٠ الف معلم، إن نظام التعليم الجديد يحتاج كفاءات وفكر مختلف ولابد أن نخطط من سيقوم بالتطوير، ونتعاون في إعداد خريطة بالعجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات.

وأضاف الوزير، أن فلسفة الجولة الأولى لمسابقة المعلمين هي أن نقضي عن العجز برياض الأطفال ومعلمي الفصل في السنوات الثلاثة الأولى وأشار إلى أن أفضل المعلمين وأكثرهم خبرة يجب أن يتواجدوا في هذه السنوات.