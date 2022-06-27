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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /707244/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يستقبل-ممثل-صندوق-الأمم-المتحدة-للسكان-لبحث-التعاون-في-القطاع-الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، «فريدريكا ماير» الممثل القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والوفد المرافق لها، لبحث التعاون في القطاع الصحي.

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش دراسة يُعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشأن تقييم تأثير التغييرات المناخية على النساء، والفتيات، والصحة الإنجابية في مصر.

الدكتور خالد عبدالغفار يناقش دراسة للـ «UNFPA» بشأن تقييم تأثير التغييرات المناخية على الصحة الإنجابية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الهدف العام من الدراسة، والإجراءات والمؤشرات والمتابعة والتقييم المطلوب، كما ناقش إمكانية التعاون مع الـ (UNFPA) لإجراء الدراسة من خلال القطاعات المعنية بالوزارة مثل قطاعات (الطب الوقائي، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية والتمريض).

تأثر الصحة الإنجابية بتغيير المناخ

وتابع «عبدالغفار»، أن الجانبين ناقشا أهمية دمج النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات الخاصة بشأن تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تأثر الصحة الإنجابية بتغيير المناخ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير أنشطة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير ناقش مع الوفد الإجراءات الخاصة بنطاق عمل الدراسة، ومجال تبادل البيانات وسريتها، بالإضافة إلى مناقشة الأنشطة الرئيسية والجدول الزمني، وإجراءات العمل الميداني، لجمع دراسات الحالة، ضمن استراتيجيات تنفيذ أهداف الدراسة.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة.