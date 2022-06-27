وزير التعليم: إلحاق خريجي"الدبلوم الفني للصم" بأكثر من كلية

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /707238/وزير-التعليم-إلحاق-خريجيالدبلوم-الفني-للصم-بأكثر-من-كلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2022، بجميع التخصصات، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 90%.

دوت الخليج

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين من الصم والبكم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 هذا العام 972 طالب وطالبة.

وأوضحت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل من الحاصلين على دبلوم الصم.

إلحاق طلاب الصم بأكثر من كلية

وأشارت الدكتورة هالة عبدالسلام إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه سيتبني فكرة التحاقهم بأكثر من كلية تناسب تخصصاتهم بالتنسيق مع التعليم العالي حيث أنهم يلتحقون فقط بكليات التربية النوعية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية الصناعية 2022 والدبلومات الفنية بمحتلف نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج).

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه سيتم إعالان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر إعلان نتيجة البدلومات الفنية إلكترونيا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ، ومن ثم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها,

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكترونيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع وزارة التربيةو التعليم ، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب,

ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الثانوية الصناعية 2022 برقم الجلوس 2022، عبر الدخول على رابط النتيجة على النحو التالي: https://fany.emis.gov.eg/.

كما يمكن إدخال رقم الجلوس و الضغط على كلمة عرض النتيجة، ثم يتم إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات الدبلومات الفنية 2022.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.