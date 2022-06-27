أخبار مصرية

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان والبحرين فى زيارات رسمية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:31 صباحاً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في جولة خارجية بزيارات رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيبحث خلال الجولة مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر، مع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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