القومي للمرأة يختتم فعاليات ورش العمل الأربعة التي نظمها بالتعاون مع مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:30 صباحاً - اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورش العمل الأربعة التي نظمها بالتعاون مع مركز بصيرة ، بعنوان " توفير البيانات المصنفة والمؤشرات التي تراعي منظور المساواة بين الجنسين" ، والتي تأتى في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ، واستهدفت عددا من ممثلي الوزارات التي تعمل في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،

بوزارات العدل ،و التعليم العالي ، والنقل و التضامن الاجتماعى ،والبيئة ،والتخطيط والتنميه الاقتصاديه، والثقافة، والصحة والسكان ، و التربية والتعليم ،والتموين والتجارة الداخلية ،والشباب والرياضة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، علاوة على ممثلي كل من المجالس النيابية، ومعهد التخطيط القومي ، والمركز الديموجرافي، و بنك الاستثمار القومي ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .

استهدفت ورش العمل تفعيل مرصد المرأة المصرية عبر توفير المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة في المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ ، بهدف تحديد احتياجاتهم من البيانات والمؤشرات المصنفة حسب النوع وذلك بالوزارات المعنية ، ومناقشة المؤشرات التي يمكن حسابها من البيانات المتوافرة لدى تلك الوزارات والتي يمكن استخدامها في حساب مؤشرات مصنفة حسب النوع ، مؤكدا أهمية وجود تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، و أهمية توظيفها لسد الفجوات ورصد و تتبع التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية.

هذا و قد تضمنت ورشة العمل تقسيم ممثلي الوزارات الى مجموعات عمل حول احتياجات كل وزارة من البيانات المصنفة و المراعاة للمساواة بين الجنسين، وحول البيانات المتاحة في الوزارات التي يمكن تصنيفها حسب النوع الاجتماعي.