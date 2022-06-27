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القومي للمرأة يختتم فعاليات ورش العمل الأربعة التي نظمها بالتعاون مع مركز...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:30 صباحاً - اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورش العمل الأربعة التي نظمها بالتعاون مع مركز بصيرة ، بعنوان " توفير البيانات المصنفة والمؤشرات التي تراعي منظور المساواة بين الجنسين" ، والتي تأتى في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ، واستهدفت عددا من ممثلي الوزارات التي تعمل في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،

بوزارات العدل ،و التعليم العالي ، والنقل و التضامن الاجتماعى ،والبيئة ،والتخطيط والتنميه الاقتصاديه، والثقافة، والصحة والسكان ، و التربية والتعليم ،والتموين والتجارة الداخلية ،والشباب والرياضة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، علاوة على ممثلي كل من المجالس النيابية، ومعهد التخطيط القومي ، والمركز الديموجرافي، و بنك الاستثمار القومي ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .

استهدفت ورش العمل تفعيل مرصد المرأة المصرية عبر توفير المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة في المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ ، بهدف تحديد احتياجاتهم من البيانات والمؤشرات المصنفة حسب النوع وذلك بالوزارات المعنية ، ومناقشة المؤشرات التي يمكن حسابها من البيانات المتوافرة لدى تلك الوزارات والتي يمكن استخدامها في حساب مؤشرات مصنفة حسب النوع ، مؤكدا أهمية وجود تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، و أهمية توظيفها لسد الفجوات ورصد و تتبع التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية.

هذا و قد تضمنت ورشة العمل تقسيم ممثلي الوزارات الى مجموعات عمل حول احتياجات كل وزارة من البيانات المصنفة و المراعاة للمساواة بين الجنسين، وحول البيانات المتاحة في الوزارات التي يمكن تصنيفها حسب النوع الاجتماعي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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