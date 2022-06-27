الاتحاد الرياضى للجامعات ينظم دورة تأهيلية

جدة - نرمين السيد - تنظم الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة بالاتحاد الرياضى للجامعات دورة تأهيل مديرى الرياضة الجامعية خلال الفترة من 26-28 يونيو الجارى، بمقر الاتحاد، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الرياضيين بمختلف تخصصاتهم.





جاء ذلك برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، أن الدورة تأتى فى إطار خطة الاتحاد لرفع كفاءة السادة مديرى الرياضة بالجامعات المصرية، وزيادة خبرتهم؛ مما يسهم فى الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية خاصة، والرياضة المصرية بشكل عام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الكفاءة البدنية والرياضية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الدورة تضم عددا من المحاضرات، منها (التنظيمات الرياضية الجامعية المحلية والدولية)، (إدارة برامج وخطط ومشروعات الرياضة الجامعية)، (الإعلام والإعلان الرياضى بالجامعات)، (إدارة المال فى الرياضة الجامعية)، (تطبيقات التسويق والرعاية فى الرياضة الجامعية)، (إدارة المنشآت والاستثمار الرياضى بالجامعات)، كما ستقام ورشة عمل على هامش الدورة، تحت عنوان "مناقشة الخطط والموازنات والبرامج للأنشطة الرياضية بالجامعات".

وتقام الدورة تحت إشراف كل من الدكتور صبحى حسانين، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور حازم الروبى مدير المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة بالاتحاد الرياضى للجامعات.